ЦБ сохранил ставку, а вклады прибавили: Где банки предлагают до 19% годовых

Средние ставки по вкладам в 20 крупнейших банках России выросли на всех отслеживаемых сроках — от трёх месяцев до трёх лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса «Финуслуги».

С 11 по 30 сентября ставки повысили девять банков, снизил — один. Самый заметный прирост пришёлся на годовые и полуторагодовые вклады: по 0,34 процентного пункта. Самая высокая средняя ставка на 30 сентября — у трёхмесячных депозитов: 13,73% годовых, на 0,1 процентного пункта больше, чем 11 сентября. По полугодовым вкладам показатель достиг 13,21%, прибавив 0,06 пункта.

На год банки в среднем предлагают 12,71% годовых, на полтора года — 11,79%. Средняя ставка по двухлетним депозитам выросла на 0,23 процентного пункта, до 11,21%, по трёхлетним — на 0,04 пункта, до 10,71%.

Максимальная ставка среди изученных предложений достигает 19% годовых. Она доступна только новым клиентам при открытии трёхмесячного вклада. Минимальная составляет 7% — по депозиту на три года. Рост произошёл после решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор объявил об этом 11 сентября, следующее заседание по ставке назначено на 23 октября.

Ранее сообщалось, что с 1 октября россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на свой счёт в другом банке с помощью Системы быстрых платежей. Такую возможность предусматривает указание Банка России.