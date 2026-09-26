Кредит на ваше имя не пройдёт незаметно: «Госуслуги» сразу пришлют уведомление

С 1 октября 2027 года россияне будут получать через «Госуслуги» уведомления о потребительских кредитах, микрозаймах и кредитных картах, оформленных на их имя.

Банки и микрофинансовые организации должны будут оперативно передавать сведения о новых обязательствах в бюро кредитных историй. Оттуда информация без промедления поступит в личный кабинет заёмщика, сообщил Банк России.

В уведомлении укажут индивидуальные условия договора, процентную ставку, размер долга или лимит по кредитной карте, а также срок возврата денег.

Если сумма кредита или займа превышает 50 тысяч рублей, пользователю дополнительно напомнят о праве отказаться от получения средств в период охлаждения. В сообщении с точностью до минуты обозначат срок, до которого необходимо обратиться в банк или МФО.

Уведомление появится на портале, даже если сообщение от кредитной организации по каким-либо причинам не дошло до клиента. Это позволит быстрее заметить заём, оформленный мошенниками, или отказаться от импульсивно взятого кредита до перечисления денег.

Соответствующий закон, разработанный при участии Центробанка, Госдума приняла в июле 2026 года.

Ранее Центробанк предложил учитывать долги по алиментам и ЖКХ при выдаче кредитов. Если инициативу примут, такие задолженности смогут увеличивать показатель долговой нагрузки, из-за чего банк уменьшит доступную сумму или откажет заёмщику.