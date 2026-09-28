Правила внесения наличных на счета изменятся 1 октября: одной проблемой станет меньше

С 1 октября россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на свой счёт в другом банке с помощью Системы быстрых платежей. Такую возможность предусматривает указание Банка России.

Например, деньги можно будет положить в банкомат банка, где у человека нет счёта, и направить их на счёт в своём банке. Услуга рассчитана на пополнение собственных счетов. Подключать её банки будут по своему усмотрению. Поэтому перед внесением денег потребуется проверить, поддерживают ли нужную операцию конкретный банкомат и банк, в котором открыт счёт.

Для таких пополнений установлены лимиты: не более 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч за календарные сутки и 200 тысяч за календарный месяц. Сейчас наличные обычно вносят через банкоматы своего банка или его партнёров.

Ранее Life.ru писал, что блокировка карты может произойти по инициативе самого держателя, банка, приставов или по решению суда. Юристы напоминают, что блокировка карты и блокировка счёта — разные вещи.