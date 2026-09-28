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Опубликовано 28 сентября, 08:23

Правила внесения наличных на счета изменятся 1 октября: одной проблемой станет меньше

ЦБ: Россияне с 1 октября смогут пополнять счёт по СБП через сторонний банкомат

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С 1 октября россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на свой счёт в другом банке с помощью Системы быстрых платежей. Такую возможность предусматривает указание Банка России.

Например, деньги можно будет положить в банкомат банка, где у человека нет счёта, и направить их на счёт в своём банке. Услуга рассчитана на пополнение собственных счетов. Подключать её банки будут по своему усмотрению. Поэтому перед внесением денег потребуется проверить, поддерживают ли нужную операцию конкретный банкомат и банк, в котором открыт счёт.

Для таких пополнений установлены лимиты: не более 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч за календарные сутки и 200 тысяч за календарный месяц. Сейчас наличные обычно вносят через банкоматы своего банка или его партнёров.

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Ранее Life.ru писал, что блокировка карты может произойти по инициативе самого держателя, банка, приставов или по решению суда. Юристы напоминают, что блокировка карты и блокировка счёта — разные вещи.

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Татьяна Миссуми
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