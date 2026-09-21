От мошенников до приставов: Юрист назвал причины блокировки банковской карты

Блокировка карты может произойти по инициативе самого держателя, банка, приставов или по решению суда. Об этом в беседе с RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Он напомнил, что блокировка карты и блокировка счёта — разные вещи.

«Когда блокируется карта, вы по ней не можете совершать операцию, но при этом деньги на счету остаются и можно, придя в банк с паспортом, эти деньги снять», — отметил эксперт.

Карту стоит заблокировать самому, если она застряла в банкомате, её украли или она потерялась, если покупка совершена на небезопасном сайте, начали приходить сообщения от мошенников или пришло уведомление об операции, которую вы не совершали.

Среди оснований для блокировки со стороны банка юрист назвал нарушение условий обслуживания, компрометацию карты и подозрительные операции — нетипичное поведение, частые снятия наличных, покупки за границей или в другом регионе.

Также карту могут заблокировать из-за нескольких ошибок при вводе ПИН-кода, отзыва лицензии у банка, просроченной задолженности, решения суда или приставов, окончания срока действия. Соловьёв добавил, что основанием могут стать и подозрения в налоговых или экономических преступлениях, включая безымянные переводы и использование в дропперстве.

Заблокировать карту могут и по техническим причинам, например при хакерской атаке, или при длительном неиспользовании. Соловьёв заключил, что всё будет зависеть от причины блокировки: потребуется подтвердить легальность оборота по карте, предоставить справку о доходах, выписку со счетов и договоры купли-продажи, и, как правило, всё это решается гораздо быстрее при первом визите в банк.

Ранее в МВД рассказали, что мошенники используют счета посторонних людей как промежуточное звено. Они публикуют объявление о продаже, отправляют покупателю чужие реквизиты, а после оплаты просят владельца счёта вернуть деньги.