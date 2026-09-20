Паспорт, карта и диагнозы — мимо чата: Какие данные опасно доверять ИИ

Паспортные данные, банковские реквизиты и медицинскую информацию опасно передавать нейросетям. Об этом сообщил ТАСС директор по программной разработке UserGate Дмитрий Ткачёв.

Эксперт выделил три категории информации высокого риска. К первой относятся данные паспорта, СНИЛС и ИНН, а также сканы и фотографии документов. Ко второй — банковские реквизиты и коды подтверждения.

«Для частного пользователя можно выделить информацию трёх типов высокого риска: данные паспорта, СНИЛС, ИНН, сканы и фото документов, банковские реквизиты и коды подтверждений, медицинские сведения, персональные данные друзей, клиентов и коллег», — пояснил Ткачёв.

Отдельно специалист предостерёг от передачи нейросетям медицинской информации и персональных сведений других людей. Он напомнил, что диалог с ИИ, в отличие от общения с врачом или адвокатом, не защищён профессиональной тайной.

По словам Ткачёва, пользователи могут воспринимать чат с нейросетью как частную беседу и поэтому раскрывать больше информации, чем в соцсетях. Кроме того, содержимое переписки на некоторых бесплатных тарифах ИИ-сервисов может использоваться для обучения моделей — это зависит от политики конкретного оператора.

Эксперт добавил, что правила хранения и обработки таких данных определяются самой компанией и законодательством юрисдикции, в которой она работает. В отдельных случаях публичные ИИ-сервисы могут передавать информацию о возможной угрозе компетентным органам после проверки модераторами.

Ранее Life.ru рассказывал, какие документы и конфиденциальные данные лучше никогда не показывать нейросетям. В частности, специалисты советовали не загружать в ИИ фотографии паспорта, банковских карт, финансовых документов и QR-кодов.