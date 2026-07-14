Уже не ваши секреты: Что лучше никогда не показывать нейросети

Пользователям не стоит отправлять нейросетям фотографии документов, финансовые бумаги и другие конфиденциальные сведения. Об этом «Ленте.ру» рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

После загрузки человек фактически перестаёт контролировать дальнейшую судьбу файла: неизвестно, где он окажется, сколько будет храниться и как может использоваться. Эксперт советует передавать сервису только минимально необходимый объём информации. Особую опасность представляют снимки паспортов, банковских карт, полисов, билетов с QR-кодами, а также адреса, номера телефонов и даты рождения.

В список нежелательных вложений входят договоры, доверенности, налоговые декларации, банковские выписки и медицинские заключения. Даже если требуется разобрать один фрагмент, пользователь может случайно загрузить документ целиком.

Осторожность нужна и с рабочими материалами: внутренней перепиской, клиентскими базами, кодом, отчётами и коммерческими предложениями. Их передача общедоступному сервису способна привести не только к утечке, но и к нарушению обязательств перед работодателем или партнёрами. Когда без загрузки не обойтись, из файла следует удалить фамилии, адреса, реквизиты, подписи, штрих- и QR-коды, а также названия организаций.

Ранее Life.ru рассказывал, что Минцифры хотят поручить формирование госполитики и правового регулирования в сфере искусственного интеллекта. Также Министерство будет вести разработку мер поддержки отрасли и правил доступа к государственным данным. Проект предусматривает 20 новых функций ведомства и может затронуть около 28 тысяч ИТ-компаний, однако пока документ носит рамочный характер и не вводит обязательных требований. В случае принятия постановление вступит в силу 1 сентября.