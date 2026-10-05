Нефтяная зависимость снижается: Силуанов оценил устойчивость бюджета России

Проект федерального бюджета России на ближайшие три года предусматривает самые разные сценарии развития экономики. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Одним из факторов такой устойчивости глава Минфина назвал снижение зависимости государственных доходов от нефтяной конъюнктуры. Базовую цену российской нефти Urals планируется сократить с $59 за баррель в текущем году до $50 в предстоящую трёхлетку.

Одновременно должна уменьшиться доля нефтегазовых поступлений. По словам Силуанова, в 2027–2029 годах она не превысит 17% доходов федерального бюджета.

«Отмечу, что подготовленный проект бюджета устойчив к любым сценариям», — подчеркнул министр.

Проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов Правительство уже внесло в Государственную думу. Документ предусматривает в 2027 году доходы в размере 43,3 трлн рублей и расходы на уровне 48,8 трлн рублей.

Ранее Антон Силуанов заявил, что реальные доходы россиян в 2027 году, по прогнозу Минфина, вырастут на 1,4%. В 2028–2029 годах показатель, как ожидается, будет прибавлять уже в среднем по 2,5% ежегодно. Министр связал такую динамику с параметрами бюджетной политики, снижением давления на денежное предложение и расширением возможностей для частного кредитования. По его словам, этот подход также должен способствовать замедлению инфляции, снижению процентных ставок и поддержанию макроэкономической стабильности.