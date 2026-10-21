Медведев назвал оборону и поддержку участников СВО приоритетами бюджета

Расходы на оборону, безопасность и поддержку участников специальной военной операции должны быть полностью обеспечены финансированием в ближайшие три года. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, подчеркнув, что необходимые средства следует предусмотреть в федеральном бюджете на 2027–2029 годы.

По словам политика, речь идёт не только об укреплении обороноспособности страны, но и о выполнении социальных обязательств перед военнослужащими и их близкими. В частности, необходимо финансировать реабилитацию, помощь с трудоустройством и предоставление положенных законом льгот.

«Ключевым приоритетом остается укрепление обороноспособности, безопасности нашей страны, поддержка бойцов наших, членов семей, обеспечение комплексной реабилитации, помощи в трудоустройстве, предоставление льгот, положенных по закону», — заявил Медведев.

Отдельно председатель партии остановился на реализации новой народной программы «Единой России». На связанные с ней мероприятия в проекте бюджета предусмотрено свыше 18 триллионов рублей на три года. Из этой суммы чуть более шести триллионов планируется направить в 2027 году.

Медведев подчеркнул, что финансирование обозначенных направлений должно быть предусмотрено в полном объёме. По его словам, поддержка военнослужащих не ограничивается непосредственным обеспечением армии и включает помощь людям после возвращения со службы.

Накануне министр финансов Антон Силуанов также обозначил основные направления бюджетной политики на ближайшие три года. В их число вошли достижение целей специальной военной операции, выполнение социальных обязательств государства и укрепление технологического суверенитета. Глава Минфина пояснил, что именно с учётом этих задач подготовлен проект бюджета, который сейчас проходит обсуждение в парламентских комитетах.