На оборону России в 2027 году планируют выделить свыше 17 трлн рублей
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Более 17,147 трлн рублей планируется направить на национальную оборону России в 2027 году. Такие суммы указаны в пояснительной записке к проекту федерального бюджета.
В 2028 году по этому разделу предусмотрено почти 16,608 трлн рублей, а в 2029-м — около 16,296 трлн.
Ранее Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. До этого кабмин одобрил документ на своём заседании. Среди приоритетов новой трёхлетки власти называли выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности, поддержку участников СВО и их семей, а также технологическое развитие. Президент РФ Владимир Путин ранее подчёркивал, что укрепление обороноспособности должно быть безусловно обеспечено финансированием.
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