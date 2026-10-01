На оборону России в 2027 году планируют выделить свыше 17 трлн рублей

Более 17,147 трлн рублей планируется направить на национальную оборону России в 2027 году. Такие суммы указаны в пояснительной записке к проекту федерального бюджета.

В 2028 году по этому разделу предусмотрено почти 16,608 трлн рублей, а в 2029-м — около 16,296 трлн.