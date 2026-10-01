Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября, 11:33

На оборону России в 2027 году планируют выделить свыше 17 трлн рублей

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Более 17,147 трлн рублей планируется направить на национальную оборону России в 2027 году. Такие суммы указаны в пояснительной записке к проекту федерального бюджета.

В 2028 году по этому разделу предусмотрено почти 16,608 трлн рублей, а в 2029-м — около 16,296 трлн.

Дефицит бюджета России в 2027–2029 гг. составит около 2% ВВП в год
Дефицит бюджета России в 2027–2029 гг. составит около 2% ВВП в год

Ранее Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. До этого кабмин одобрил документ на своём заседании. Среди приоритетов новой трёхлетки власти называли выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности, поддержку участников СВО и их семей, а также технологическое развитие. Президент РФ Владимир Путин ранее подчёркивал, что укрепление обороноспособности должно быть безусловно обеспечено финансированием.

Больше новостей о пособиях, пенсиях и социальной поддержке — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar