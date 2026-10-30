Россия нанесла 11 массированных и групповых ударов по Украине: что удалось поразить

Российские войска за неделю нанесли по Украине два массированных и 9 групповых ударов и поразили 11 сухогрузов, задействованных в доставке вооружения, военной техники и продукции двойного назначения для ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России в недельной сводке.

Всего за этот период ВС РФ нанесли два массированных и девять групповых ударов. По данным ведомства, среди поражённых целей — предприятия украинской военной промышленности и логистические центры. Отдельно министерство сообщило о выводе из строя объектов портовой инфраструктуры. Они обеспечивали приём, хранение и распределение грузов военного назначения.

Также, согласно сводке, под удары попали цеха производства и места хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотников и безэкипажных катеров. В перечне поражённых целей Минобороны назвало энергетические и транспортные объекты, использовавшиеся, по его данным, в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наёмников.