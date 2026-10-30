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Опубликовано 30 октября, 12:05

Россия нанесла 11 массированных и групповых ударов по Украине: что удалось поразить

Армия России нанесла два массированных и 9 групповых ударов по Украине за неделю

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские войска за неделю нанесли по Украине два массированных и 9 групповых ударов и поразили 11 сухогрузов, задействованных в доставке вооружения, военной техники и продукции двойного назначения для ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России в недельной сводке.

Всего за этот период ВС РФ нанесли два массированных и девять групповых ударов. По данным ведомства, среди поражённых целей — предприятия украинской военной промышленности и логистические центры. Отдельно министерство сообщило о выводе из строя объектов портовой инфраструктуры. Они обеспечивали приём, хранение и распределение грузов военного назначения.

Также, согласно сводке, под удары попали цеха производства и места хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотников и безэкипажных катеров. В перечне поражённых целей Минобороны назвало энергетические и транспортные объекты, использовавшиеся, по его данным, в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наёмников.

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Ранее Life.ru рассказывал об ударах беспилотников по сухогрузам в Чёрном море. Тогда Минобороны РФ сообщило, что суда использовались для перевозки военных грузов, и опубликовало кадры поражения целей.

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Татьяна Миссуми
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