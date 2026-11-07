Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 903 украинских беспилотника самолётного типа. Кроме того, были перехвачены четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Такие данные 7 ноября привело Минобороны РФ.

В суточную сводку ведомства также вошли две управляемые авиационные бомбы. Таким образом, российские военные отчитались о перехвате 909 воздушных целей различных типов.

По подсчётам Минобороны, общее число уничтоженных с начала специальной военной операции украинских беспилотников достигло 281 946. Ведомство также сообщило об уничтожении за весь период 674 самолётов, 284 вертолётов и 672 зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, согласно российской военной статистике, за время конфликта уничтожены 31 558 танков и других боевых бронированных машин, 1795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 876 артиллерийских орудий и миномётов, а также 76 559 единиц специальной военной автомобильной техники.