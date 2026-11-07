Российские войска нанесли удар по предприятию в Броварах Киевской области, где, по данным Минобороны РФ, производились компоненты ракетного топлива для оперативно-тактических ракет ВСУ. Под удар попал Государственный завод порошковой металлургии, также занимавшийся выпуском боеприпасов, взрывчатых веществ и порохов.

Предприятие стало одной из целей массированной атаки, проведённой в ночь на 7 ноября. Для поражения объектов российские военнослужащие применили высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники большой дальности.

«В Киевской области поражены: <…> производственное предприятие боеприпасов, взрывчатых веществ и порохов Бровары („Государственный завод порошковой металлургии“), производящее компоненты ракетного топлива, используемого в оперативно-тактических ракетах», — говорится в сообщении Минобороны.

Особенность названной цели заключается в её месте в производственной цепочке ракетного вооружения. Изготовление компонентов топлива — отдельный технологический этап, от которого зависит работа ракетных двигателей. В отличие от предприятий, выпускающих готовые ракеты, подобные производства обеспечивают их необходимыми материалами.

Государственный завод порошковой металлургии расположен в промышленной зоне Броваров. Согласно украинским регистрационным данным, предприятие оформлено как самостоятельное юридическое лицо в октябре 1998 года. В Минобороны РФ уточнили, что его продукция использовалась при изготовлении ракетного топлива для оперативно-тактических комплексов.

Удар по заводу в Броварах стал частью более масштабной операции против объектов украинского военно-промышленного комплекса. В ходе той же ночной атаки, по информации российского военного ведомства, были поражены киевское предприятие «Меридиан» имени С. П. Королёва, связанное с выпуском ракет «Фламинго», Трипольская ТЭС и высоковольтная подстанция «Киевская».

Бровары уже неоднократно фигурировали в сообщениях Минобороны о поражении военных объектов. В сентябре Life.ru рассказывал об ударе по центру радио- и радиотехнической разведки в этом городе. Тогда российские военные также применили высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники. По информации ведомства, объект использовался для радиоэлектронной разведки в интересах ВСУ. Бровары находятся к востоку от Киева и входят в число крупных промышленных центров столичного региона. В нынешней сводке речь идёт уже о предприятии, задействованном в производстве материалов для ракетного вооружения.

Производства ракетного топлива и взрывчатых веществ становились целями российских ударов и прежде. Как сообщал Life.ru, 22 сентября 2026 года Минобороны заявило о поражении предприятия в Павлограде. По информации военного ведомства, там выпускали твёрдое ракетное топливо, пороха и боевые части, предназначенные в том числе для баллистических ракет FP-9 компании Fire Point. В рамках той же операции российские войска атаковали металлургические предприятия в Кривом Роге и Днепропетровске, продукция которых, по заявлению Минобороны, использовалась при изготовлении вооружений. Кроме того, удары были нанесены по логистическим центрам, обеспечивавшим хранение и распределение грузов для ВСУ.