Российское Минобороны назвало две ключевые цели массированного ночного удара по Киевской области. По данным ведомства, под удар попали Трипольская теплоэлектростанция мощностью 1800 МВт и высоковольтная подстанция «Киевская» напряжением 750 кВ. Оба объекта, как утверждают российские военные, использовались для обеспечения ВСУ и предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

Атака произошла в ночь на 7 ноября. Для поражения целей российские войска применили высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники большой дальности. В ведомстве уточнили, что удары наносились также по объектам транспортной инфраструктуры Киева и области.

«В Киевской области поражены тепловая электростанция Трипольская мощностью 1800 МВт, электроподстанция Киевская — 750 кВ», — говорится в сообщении Минобороны.

Трипольская ТЭС является одним из крупных энергетических объектов столичного региона. Указанные 1800 МВт характеризуют её проектную установленную мощность, а не объём электроэнергии, который станция вырабатывала непосредственно перед атакой. Подстанция «Киевская», в свою очередь, относится к высоковольтной магистральной сети и обеспечивает передачу электроэнергии между регионами и её дальнейшее распределение. Обозначение 750 кВ указывает на класс напряжения, а не мощность объекта.

Примечательно, что оба названных Минобороны энергоузла уже неоднократно подвергались атакам. Как рассказывал Life.ru, 30 сентября российские военные сообщили об ударах по Трипольской ТЭС, Киевской ГЭС и подстанции «Киевская». В ведомстве тогда поясняли, что подстанция в районе населённого пункта Наливайковка обеспечивала передачу электроэнергии для объектов украинского военно-промышленного комплекса. В числе целей также назывался аккумуляторный парк хранения энергии в Гореничах, предназначенный, по версии российской стороны, для бесперебойного снабжения военных объектов. Украинская энергетическая компания «Центрэнерго» впоследствии подтвердила повреждение генерирующего оборудования Трипольской ТЭС.

Следующая крупная серия ударов пришлась на 14 октября. Life.ru сообщал, что с начала 2026 года российские войска атаковали не менее десяти крупных электростанций Украины. В октябрьской сводке Минобороны среди поражённых объектов вновь фигурировали Трипольская ТЭС и подстанция «Киевская», а также три столичные теплоэлектроцентрали. После тех атак украинский оператор «Укрэнерго» сообщал о перебоях с электроснабжением и вводил графики отключений. Повторные удары по одним и тем же объектам показывают, насколько важным участком противостояния стала энергетическая инфраструктура столичного региона.

Ситуация с энергоснабжением Киевской области осложнилась ещё до нынешней атаки. По данным Reuters, 6 ноября заместитель министра энергетики Украины Артём Некрасов сообщил о новых отключениях электричества в семи регионах страны. Наиболее тяжёлой он назвал ситуацию именно в Киевской области, где из-за повреждений сетевого оборудования продолжали действовать ограничения. Пока неясно, как ночные удары по Трипольской ТЭС и подстанции «Киевская» повлияют на дальнейшую работу энергосистемы.