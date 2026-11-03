ВС РФ обрушили удары на Харьковскую ТЭС и две электроподстанции
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Российские войска в ночь на 3 ноября нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, в том числе в Харьковской области. По дополнительной информации, там поражены тепловая электростанция «Харьковская» и две высоковольтные подстанции. Об атаке на энергообъекты сообщили в Минобороны России.
Мощность ТЭС «Харьковская» составляет 86 МВт. Кроме того, в числе поражённых объектов названы электроподстанции «Змиевская» и «Лосево», рассчитанные на напряжение 330 кВ.
Для атаки российские военные применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники большой дальности. По данным Минобороны, удары пришлись и по энергетической инфраструктуре Винницкой и Днепропетровской областей, обеспечивающей предприятия украинской военной промышленности и ВСУ. В Одесской области поражены портовые объекты и морские суда, используемые в военных целях.
Между тем 1 ноября Life.ru рассказывал о повреждении подстанций, трансформаторов и линий электропередачи сразу в четырёх областях Украины. По данным украинской стороны, перебои с электричеством затронули Винницкую, Днепропетровскую, Житомирскую и Хмельницкую области. Наиболее сложной ситуацию с энергоснабжением назвали в Киевском и Днепропетровском регионах.