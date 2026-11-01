В четырёх областях Украины после ночных ударов повреждены подстанции, трансформаторы и линии электропередачи. Энергообъекты получили повреждения в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях, сообщил Владимир Зеленский.

Украинское Минэнерго также заявило о перебоях с электроснабжением в нескольких регионах. Наиболее сложной ведомство назвало ситуацию в Киевской и Днепропетровской областях. По данным украинской стороны, отключения затронули сотни тысяч абонентов.

Ранее Life.ru сообщал о серьёзных повреждениях двух энергообъектов компании ДТЭК в Днепропетровской области. 31 октября значительная часть Днепра и Каменского осталась без электричества. Один из объектов энергетики повторно вышел из строя после почти двух суток восстановительных работ.