Российские войска нанесли удар по энергетическим объектам Винницкой области Украины, одной из целей стала Ладыжинская тепловая электростанция мощностью 1800 МВт. О массированной атаке на энергетическую инфраструктуру региона заявили в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что удары наносились в ночь на 3 ноября с использованием высокоточного вооружения наземного и воздушного базирования, а также дальнобойных беспилотников.

«Поражены в Винницкой области: тепловая электростанция Ладыжинская мощностью 1800 МВт. В Днепропетровской области: тепловая электростанция Криворожская мощностью 2800 МВт и тепловая электростанция Приднепровская мощностью 1765 МВт», — докладывает Минобороны РФ.

Ранее Life.ru сообщал о взрывах и пожарах на нескольких украинских тепловых электростанциях. В числе атакованных объектов оказались Ладыжинская, Приднепровская, Криворожская и Змиевская ТЭС, а также харьковская ТЭЦ-5. На фоне ударов в Винницкой области фиксировались массовые перебои с электроснабжением, а в Черкасской вводились аварийные отключения электричества.