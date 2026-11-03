Россия ночью вывела из строя три крупные ТЭС Украины мощностью до 2800 МВт
МО: Ладыженская, Криворожская и Приднепровская ТЭС попали под удар ВС РФ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские войска нанесли удар по энергетическим объектам Винницкой области Украины, одной из целей стала Ладыжинская тепловая электростанция мощностью 1800 МВт. О массированной атаке на энергетическую инфраструктуру региона заявили в Министерстве обороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что удары наносились в ночь на 3 ноября с использованием высокоточного вооружения наземного и воздушного базирования, а также дальнобойных беспилотников.
«Поражены в Винницкой области: тепловая электростанция Ладыжинская мощностью 1800 МВт. В Днепропетровской области: тепловая электростанция Криворожская мощностью 2800 МВт и тепловая электростанция Приднепровская мощностью 1765 МВт», — докладывает Минобороны РФ.
Ранее Life.ru сообщал о взрывах и пожарах на нескольких украинских тепловых электростанциях. В числе атакованных объектов оказались Ладыжинская, Приднепровская, Криворожская и Змиевская ТЭС, а также харьковская ТЭЦ-5. На фоне ударов в Винницкой области фиксировались массовые перебои с электроснабжением, а в Черкасской вводились аварийные отключения электричества.
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