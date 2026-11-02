Российские вертолёты Ка-52М, Ми-8АМТШ-В и Ка-29 смогут уничтожать беспилотники противника с помощью новых 80-миллиметровых ракет С-8ВЦ. Боеприпасы получили радиолокационную головку самонаведения, а дальность поражения целей достигает четырёх километров. Об этом сообщает канал «Военный осведомитель» в MAX со ссылкой на презентацию компании «Заслон».

Для применения новых ракет вертолёты планируется оснастить модернизированными бортовыми радиолокационными станциями и специальными пусковыми блоками Б810-УВ. В зависимости от типа машины дальность поражения составит от 400 метров до 1,5–4 километров. С-8ВЦ также получила осколочно-фугасную боевую часть с программируемым взрывателем.

«Отдельно для С-8ВЦ также разработана собственная радиолокационная головка самонаведения (РГСН)», — говорится в публикации. Как поясняют авторы канала, эта система позволяет ракете самостоятельно захватывать воздушные цели.

По своему назначению российская разработка сопоставима с американской системой APKWS, созданной на базе авиационных ракет Hydra-70. Однако в США для наведения используется отражённый лазерный луч, тогда как российский боеприпас, по предварительным данным, ориентируется на информацию бортовой РЛС и поражает цель осколками при дистанционном подрыве.

Ранее Life.ru рассказывал об обновлении вертолётного парка российской армейской авиации и расширении возможностей борьбы с беспилотниками. В подразделения поступают модернизированные Ка-52М, ударные Ми-28НМ и различные модификации Ми-8. Для поражения воздушных целей экипажи используют в том числе ракеты «Игла-С» и «Верба».