Армейская авиация России отметила 78-летие со дня образования

Армейской авиации Воздушно-космических сил России 28 октября исполнилось 78 лет со дня создания. В подразделения продолжают поступать современные боевые и транспортные вертолёты, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что экипажи армейской авиации участвуют в боевых действиях на Украине. По данным министерства, военнослужащие применяют вертолёты для поражения различных целей, включая беспилотные летательные аппараты.

«Армейской авиации Воздушно-космических сил исполнилось 78 лет. Сегодня армейская авиация активно задействована в специальной военной операции, где доказала свою высокую эффективность по уничтожению различных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении Минобороны.

Для выполнения боевых задач экипажи используют различные виды вооружения. Среди них многоцелевые управляемые ракеты, противотанковые комплексы «Вихрь» и «Хризантема», а также ракеты «Игла-С» и «Верба». Как уточнили в министерстве, такое вооружение позволяет поражать цели, не приближаясь к зонам действия отдельных средств противовоздушной обороны противника.

Одновременно Минобороны продолжает обновлять вертолётный парк армейской авиации. Подразделения получают разведывательно-ударные Ка-52М, ударные Ми-28НМ и транспортные Ми-26Т2В. Кроме того, военным передают различные модификации многоцелевого Ми-8.

Подготовкой офицеров для армейской авиации занимается Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков. Учебное заведение готовит специалистов для эксплуатации вертолётов и выполнения задач в составе авиационных подразделений.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Днепр» в зоне специальной военной операции. Глава ведомства посетил пункт управления, где заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях украинских подразделений. Военачальники представили министру информацию о положении на участках фронта, которые находятся в зоне ответственности группировки. Белоусов также ознакомился с ходом выполнения поставленных задач соединениями и воинскими частями. В ходе инспекции командование доложило ему о работе подразделений и ситуации на подконтрольных направлениях.