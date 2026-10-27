Белоусов проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Днепр»
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Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Днепр» в зоне специальной военной операции. На пункте управления он заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях ВСУ, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Глава Минобороны проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями группировки. Военные доложили министру о ситуации на направлениях, находящихся в зоне их ответственности.
Напомним, в июле 2025 года Белоусов уже посещал расположение группировки «Днепр», где обсуждал оснащение подразделений современным вооружением и военной техникой. Тогда особое внимание уделили испытаниям автоматов АК-12К и ручных пулемётов РПЛ-20, усовершенствованных с учётом пожеланий участников СВО. Осенью 2026 года российские подразделения продолжили продвижение на запорожском направлении. Так, 18 октября Life.ru сообщал об освобождении Малокатериновки силами группировки «Днепр». Населённый пункт расположен у Каховского водохранилища, недалеко от впадения реки Конки. Спустя несколько дней под контроль российских войск перешла Юльевка, расположенная примерно в 15 километрах от Запорожья. Военные корреспонденты отмечали, что продвижение на этом участке позволяет усиливать давление на оборонительные позиции ВСУ.
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