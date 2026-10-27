Белоусов проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Днепр»

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Днепр» в зоне специальной военной операции. На пункте управления он заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях ВСУ, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Глава Минобороны проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями группировки. Военные доложили министру о ситуации на направлениях, находящихся в зоне их ответственности.