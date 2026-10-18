Новости СВО 18 октября: Освобождены Первомайское и Сергеевка, ВСУ отступили из Паламаревки, Украине отказали в европейском кредите Оглавление ДНР 18 октября: «Центр» отбил два села Харьковская область 18 октября: ВС РФ освободили Паламаревку и Ковалёвку Запорожская область 18 октября: Малокатериновка под контролем России Сумская область 18 октября: «Север» наступает к Кореньку и штурмует Турью Карта СВО на 18 октября 2026 года Лондон готовится к переброске войск на Украину Словакия и Венгрия блокируют кредит для Украины Армия России лишает снабжения противника в Купянске, «Днепр» готовится блокировать Запорожье, Лондон отрабатывает переброску войск на Украину — дайджест на 18 октября 2026 года. Армия России выходит к западным границам ДНР. Обложка © ТАСС / Александр Река

ДНР 18 октября: «Центр» отбил два села

В Добропольском районе штурмовики «Центра» выбили противника из Первомайского — небольшого села к северу от недавно освобождённого Доброполья.

— Ближайшие цели у ВС РФ на этом направлении — Белозёрское, Копани и Новоукраинка. Последние два населённых пункта расположены на трассе, которая соединяет Доброполье с Новодонецком и Александровкой, —написал военный корреспондент Александр Коц.

Из Александровки силы Армии России могут наступать на Краматорск с запада через трассу Т0510, заметил журналист. В Покровском районе ВС РФ выбили противника из Сергеевки — села, расположенного на магистрали Е50.

Харьковская область 18 октября: ВС РФ освободили Паламаревку и Ковалёвку

Расчёт «Гиацинт-К» уничтожил опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Силы группировки «Запад» взяли под контроль село Паламаревка. Населённый пункт расположен в семи километрах от Купянска и в 4 километрах от Кондрашовки, которую Армия России освободила 30 мая минувшего года.

— Также ВС РФ контролируют Ковалёвку, которая находится в 2 километрах от Паламаревки. При движении из этих сёл на восток — в сторону Кондрашовки и Радьковки — группировка «Запад» может перерезать трассу и железную дорогу, которые идут на Великий Бурлук. Именно по этим транспортным артериям снабжается группировка ВСУ в Купянске, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

На Купянском направлении ВС РФ пробились в село Мирное, сообщил военный аналитик Анатолий Радов.

Запорожская область 18 октября: Малокатериновка под контролем России

Бойцы группировки «Днепр» освободили Малокатериновку. Посёлок расположен на берегу Каховского водохранилища, в месте, где в водоём впадает река Конка.

— Если «Днепр» продолжит двигаться на север через Кушугум и Балабино, то выйдет к южным окраинам Запорожья. Штурм областного центра в ближайшей перспективе маловероятен. Скорее всего, город будут блокировать, — поделился Коц.

Сумская область 18 октября: «Север» наступает к Кореньку и штурмует Турью

Штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают продвигаться вглубь Сумской области при поддержке авиации, артиллерии и расчётов БПЛА. Противник не предпринимает активных действий, сосредоточившись на обороне рубежей.

— На земле бои идут сразу в трёх приграничных районах. В Сумском районе российские штурмовики с боями продвигаются в районе Хотени. В Шосткинском районе подразделения ВС РФ продвинулись в сторону Коренька, взяв в плен военнослужащего 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ, —передают авторы канала «Северный ветер».

Одновременно в Краснопольском районе идут ожесточённые стрелковые бои у посёлка Турья.

Карта СВО на 18 октября 2026 года

ВС РФ установили контроль над Сергеевкой. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карты СВО

Лондон готовится к переброске войск на Украину

Великобритания совместно с европейскими союзниками начинает отработку сценария размещения военного контингента на территории Украины. Как сообщает газета The Times, уже в следующем месяце сотни британских солдат прибудут в Польшу для участия в первых манёврах, специально посвящённых вводу европейских сил в зону конфликта после завершения боевых действий.

— Учения направлены на отработку масштабной военной логистики. В манёврах задействуют не менее 1500 военнослужащих из Великобритании, Франции и Германии, а также подразделения Вооружённых сил Польши. Личный состав отработает механизмы оперативного развёртывания группировки, организацию снабжения, подвоз топлива, продовольствия и других военных грузов, —пишет издание.

Лондон официально подтвердил подготовку к манёврам, мотивировав её необходимостью заранее подготовить инфраструктуру к послевоенному восстановлению Украины и поддержке ВСУ.

Словакия и Венгрия блокируют кредит для Украины

Словакия и Венгрия отказались участвовать в выделении Украине дополнительного кредита в 70 млрд евро на 2027 год. Об этом по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. По его словам, Братислава и Будапешт выступили единым фронтом против новых займов для украинских властей.

— Киев запросил деньги сверх ранее утверждённого Евросоюзом кредитного пакета на €90 млрд, рассчитанного на 2026–2027 годы. На заседаниях саммита Владимир Зеленский сообщил лидерам стран ЕС, что в 2027 году ведение боевых действий обойдётся украинскому бюджету в €155 млрд, и призвал европейских партнёров предоставить дополнительные финансовые вливания, — сообщает издание Dennik N.

Фицо назвал опасными попытки увязать экстренное финансирование Украины с переговорами по формированию долгосрочного семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Премьер подчеркнул, что Словакия готова оказывать поддержку исключительно в невоенных и точечных сферах, но категорически исключает формат участия в новых масштабных займах.

Авторы Артём Артёмов