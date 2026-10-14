Как Пугачева помогла молодому Зеленскому

Согласно данным мировых интернет-сервисов о кино, самый первый фильм Владимира Зеленского — это мюзикл «За двумя зайцами», снятый в 2003 году на украинской студии для российского рынка. Кавээнщик лишь написал сценарий, а главными звездами были Алла Пугачева и Максим Галкин*. Получается, президент Украины должен сказать спасибо за карьерный взлёт Примадонне и семье Галкиных.

В 2004-м Владимир Зеленский дебютировал как актёр. Это произошло в милицейском мини-сериале «Казанова поневоле», который сняли украинцы на деньги одного из российских каналов. Зрительская оценка — «кол». Сейчас сие творение нигде не посмотреть, но, судя по всему, Зеленский сыграл московского милиционера. В других ролях засветились Янислав Левинзон из «Джентльмен-шоу» и Дмитрий Соколов из «Уральских пельменей».

Тогда же на отечественном ТВ вышло «мыло» «Кушать подано» с Марией Ароновой по сценарию Зеленского.

Мюзикл «Три мушкетёра» по сценарию Владимира Зеленского. Фото © кадр из фильма «Три мушкетёра», режиссёр Тинатин Баркалая, сценарист Владимир Зеленский

1 января 2005-го на одном из российских федеральных каналов показали новогодний мюзикл-капустник Тины Баркалая «Три мушкетёра» с Зеленским в роли д`Артаньяна. «Мушкетёрами» здесь выступили дамы: «Арамис» — Анна Ардова, «Атос» — Алёна Свиридова, «Портос» — Руслана Писанка, а «Верка Сердючка» (Андрей Данилко) стала «мадам Ришелье». Констанция — ушедшая из жизни в 2019 году Юлия Началова. Подыгрывали Армен Джигарханян, Владимир Этуш, Юрий Стоянов и Стас Садальский. Музыку написали Максим Дунаевский и Юрий Энтин.

А в середине нулевых Владимир Зеленский сотрудничал с отечественным телешоу «Слава богу, ты пришел» — это был проект ныне иноагентов Михаила Шаца* и Татьяны Лазаревой**.

Зеленский — протеже Цекало и Роднянского*?

Следующее десятилетие Владимир Зеленский фактически без перерывов снимался в фильмах московской студии «Леополис». Её основал продюсер известного отечественного канала, который тогда возглавляли киевляне Александр Роднянский* и Александр Цекало. Из различных интервью, можно сделать вывод, что именно эти медиаменеджеры первыми пригласили Зеленского на съёмки в крупнобюджетное кино.

Несколько лет подряд президент Украины играл второстепенного персонажа трилогии «Любовь в большом городе» с Алексеем Чадовым, Светланой Ходченковой и Верой Брежневой про жизнь русских в Нью-Йорке. На Новый 2011 год вышел ремейк от Сарика Андреасяна «Служебный роман. Наше время» с Зеленским-Новосельцевым и Ходченковой-Мымрой. Позже появилась пародия «Ржевский против Наполеона», где нынешний глава Украины сыграл французского императора.

Зеленский сыграл современного «Новосельцева». Фото © кадр из фильма «Служебный роман. Наше время», режиссёр Сарик Андреасян, сценарист Николай Ковбас и др.

Но бенефис Владимира Зеленского в России как актёра — это трилогия «8 первых свиданий», «8 новых свиданий» и «8 лучших свиданий», где он снимался с Оксаной Акиньшиной и Екатериной Варнавой. Последняя серия снималась уже после возвращения Крыма в Россию и вышла в 2016 году, вызвав скандал. В некоторых российских городах прошли пикеты против демонстрации комедии в кино, а многие из зрителей объявили картине бойкот, не купив на неё билеты.

За всё это время единственное заметное, к чему Зеленский приложил руку на Украине — это спродюсированный им проект «Сваты», ставший популярным в России. Актриса оттуда, Анна Кошмал, публично поддерживает ВСУ и поссорилась из-за этого с коллегами. Ещё одна звезда проекта, Александр Феклистов, переехал в Испанию, где, конечно, не снискал былой славы.

Украино-американский сериал «Слуга народа», по сути, определивший будущее Зеленского, был снят уже после окончания удачной карьеры комика в России.

Как Зеленский мечтал о Москве, на которую жалуется

По официальной легенде украинского президента, он жил в Москве чуть ли не из-под палки и только в период выступления своей команды «95-й квартал» в Высшей лиге КВН с 1998 по 2003 годы.

- Шесть лет я жил в ссылке в Москве, я это по-другому назвать не могу. Шесть лет мы прожили здесь с друзьями в одной квартире, писали тексты для корпоративов и для программ «Песня года» и «Добрый вечер с Игорем Угольниковым». А моя невеста, будущая жена, ждала дома! — жалуется теперь Зеленский.

Нынешний украинский главарь мечтал поступить в МГИМО и сниматься в Москве. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Меж тем, слова украинского президента не очень-то стыкуются с его же биографией, которую недавно выпустил американский пропагандист Саймон Шустер. Это тот самый писака, кто весной 2022 года провёл две недели, всюду следуя за Зеленским и беспрестанно восхищаясь им. Книга называется пафосно — «Шоумен: Внутри вторжения, которое потрясло мир и сделало Владимира Зеленского лидером».

Как пишет Шустер, родившийся в «бандитском городе» Кривой Рог Зеленский всегда мечтал о Москве, а не Киеве. Именно Москва казалась ему самым лучшим шансом.

- Главные соревнования КВН в Москве предлагали Зеленскому и его друзьям путёвку к славе, гораздо более доступную, чем Голливуд, и гораздо более весёлую, чем карьеры, доступные детям в таком глухом городке, как их, — нагнетает в биографии Шустер.

К слову, Зеленский, после того как отец отговорил его от учёбы в Израиле, мечтал поступить в МГИМО, но смог пройти лишь в криворожский филиал Киевского национального экономического университета. Зато будущему главе Незалежной удалось зацепиться за Москву через КВН.