Патриоты и предатели от юмора: Куда пропали звёзды нулевых Белоголовцев и Бочаров и о чём плачут беглые Шац и Лазарева Оглавление Как «О.С.П.-студия» связана с США Почему Белоголовцев решил развестись и как перенёс инсульт Выращивает цыплят и сидит с внучкой: куда пропал комик Кабанов Как «сын Звездунов» Бочарик высмеивает врагов России Как Михаил Шац* и Татьяна Лазарева** докатились до предательства Спецоперация сильно повлияла на коллектив «О.С.П.-студии». Близкие Сергея Белоголовцева умотали за рубеж, родной город Павла Кабанова был уничтожен ВСУ, Бочарик клеймит врагов, а Лазарева** с Шацем* оказались предателями. Как живут некогда самые популярные юмористы? 30 июля, 21:55 Белоголовцев лечится, Бочарик стал блогером, Лазарева** и Шац* сбежали: кто из звёзд «О.С.П.-студии» на слуху, а кто пропал. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Александр Щербак, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bocharik, lazarevatut, © Wikipedia / "О.С.П.-студия"

Как «О.С.П.-студия» связана с США

Коллектив «О.С.П.-студии» — бывшие кавээнщики Сергей Белоголовцев, Павел Кабанов, Андрей Бочаров, Михаил Шац* и Татьяна Лазарева** — впервые собрался в юмористической программе «Раз в неделю», которая выходила в 1995–1996 годы. Известный факт: передача была калькой с американского шоу Saturday Night Live.

Её продюсером выступил медиаменеджер Александр Акопов — человек с необычной биографией. Ранее он, строитель по образованию, успел поработать редактором КВН, поучаствовать в выборной кампании американского президента Билла Клинтона и побыть сотрудником ельцинского министра Михаила Лесина, впоследствии похороненного на голливудском кладбище.

В 1996 году Акопов возглавил продюсерский центр ВГТРК и бросил все силы на подготовку к российским президентским выборам. Юмористический коллектив ушёл под крыло Ивана Демидова, тогдашнего главы телеканала «ТВ-6». В свою очередь Демидов тоже вдохновлялся США. Он создал передачу «Назло рекордам», которая по первоначальной задумке должна была стать подводкой к смешным сюжетам из американской спортивной хроники. Однако таланта артистов хватило, чтобы переработать такой формат и создать российское самобытное шоу. Так появились новые герои: папа и сын Звездуновы, доктор Шанс и бард Розенблюм.

Вскоре тот же коллектив создал «О.С.П.-студию». А на следующий год появились «33 квадратных метра». Обе передачи выходили до середины нулевых и были очень популярны. Все участники выросли в самостоятельных телезвёзд. Была попытка реабилитации шоу, но к 2014 году стало очевидно, насколько разошлись дорожки бывших коллег. Финальный клин между ними вбила спецоперация, а в прошлом году ФНС России окончательно ликвидировала ООО «Студия О.С.П.».

Участники телевизионной программы «О.С.П.-студия» Татьяна Лазарева** и Сергей Белоголовцев. Фото © ТАСС / Сергей Микляев

Почему Белоголовцев решил развестись и как перенёс инсульт

62-летний Сергей Белоголовцев родом из Владивостока, его отец был видным физиком. Учился в Горном институте и играл за вузовскую команду КВН. До того как попасть на ТВ, работал инженером в Комсомольске-на-Амуре. Сейчас пропал с экранов не просто так — два года назад перенёс инсульт.

— Не скажу, что злоупотреблял алкоголем — но иногда бывало. Не бросил курить раньше, чем следовало. Я тогда постоянно летал по стране. Мы выпускали шоу для Интернета. Жуткие перегрузки, в мозге скопилась негативная энергия, — признавался юморист.

Инсульт случился дома в ванной. Рядом никого не оказалось, и прошло много времени прежде, чем его обнаружила сестра. Сергей проходит реабилитацию: занимается на тренажёрах, ходит к логопеду, массажисту и психологу. Есть проблемы со сном, не слушаются нога и рука.

На 11 августа 2026 года назначено первое судебное заседание о разводе Белоголовцева с супругой Натальей. Вместе они прожили 35 лет и разъехались в прошлом году. Причины размолвки неизвестны, но год назад ходили слухи, что комик закрутил роман с помощницей Еленой, которая помогает ему восстановиться. Другие каналы намекают, что это жена бросила Сергея, а не он её. Предположительно, Наталья Белоголовцева живёт в Италии. Там же страдающий ДЦП младший сын пары Евгений — он недавно дебютировал на итальянской театральной сцене для актёров с особенностями. Старший сын Никита тоже далеко от отца. Осудив СВО, он уехал жить в Литву. В его соцсетях на видном месте Навальный***. У Белоголовцевых уже четверо внуков — с ними звёздный дед часто общается.

Сергею и Наталье есть что делить. В их активах квартиры в ЖК «Кардиолог» у Крылатского леса и в конструктивистском доме на Пресне.

Комик Сергей Белоголовцев восстанавливается после инсульта. Фото © ТАСС / Максим Григорьев

Выращивает цыплят и сидит с внучкой: куда пропал комик Кабанов

62-летний Павел Кабанов родился в семье шахтёра и медсестры в донецком Дзержинске — до освобождения города российскими войсками в 2025 году он был почти полностью разрушен ВСУ. Учился в горном институте, работал на украинских шахтах и даже в московской канализации, но творческое начало взяло верх. Увлёкся КВН, познакомился с Белоголовцевым и волею случая попал на ТВ.

Кабанов из всех оэспэшников наименее на слуху. Большинство россиян видели его последний раз более десяти лет назад в рекламе, снятой для сети магазинов. На самом деле комик иногда снимается в кино. В 2019-м мелькнул в сериале «Беловодье». В 2020-м сыграл в эпизоде в комедии «Папа закодировался». В 2023-м исполнил роль второго плана в драме «Аквариум».

В этом году Кабанов гастролирует по России с антрепризой «Любовнички 1-2», где помимо него играет Сергей Глушко — КромТарзан. Тур пройдёт в Петербурге, Иркутске, Ангарске, Владивостоке, Петрозаводске, Архангельске и Великом Новгороде. Также артиста можно нанять на корпоратив, цена не фиксированная.

Время от времени Кабанов даёт интервью. Оказывается, Клавдия Захаровна была списана с его школьного педагога.

— Я ещё из школы принёс пародию на учительницу украинского языка, которую мы повторяли в классе. Продюсерам понравилось: ты вот давай бабку такую сделай в такой манере, — рассказал Кабанов.

По словам Кабанова, он много времени проводит на даче с внучкой и построил курятник на 15 цыплят. Дочь замужем за актёром, работает оператором. Члены его семьи занимали квартиры в элитном ЖК «Алые паруса», кирпичной многоэтажке на Большой Якиманке и сталинке у метро «Сокол».

Комедиант Павел Кабанов ведёт в целом тихую жизнь. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kabanovpm

Как «сын Звездунов» Бочарик высмеивает врагов России

60-летний Андрей Бочаров (Бочарик) родился в Новосибирске в интеллигентной семье. Поступил на мехмат НГУ, ещё студентом преподавал информатику. Но увлечение юмором взяло своё. Андрей пошёл в КВН и быстро стал президентом университетской команды. Трижды получал чемпионский титул, а в 1992 году даже попал в сборную СНГ. На волне успеха перебрался в Москву и смог получить должность сценариста музыкальной телепередачи. Позднее состоялась встреча с Шацем* и Лазаревой**, они позвали его в новое шоу Александра Акопова, а позднее к ним примкнули Белоголовцев с Кабановым.

Бочаров в 2020 году вызвал настоящий скандал после того, как причислил борщ к русской национальной кухне, — украинцы слали в адрес артиста проклятия. После начала СВО юморист тоже не сидит тихо — YouTube заблокировал его канал, а экстремисты из ФБК*** внесли в так называемый список «разжигателей войны». Всё дело в том, что телезвезда ведёт блог «В кольце друзей», где достаётся и предателям, и вэсэушникам, и Зеленскому с его шайкой.

— Я поуехавших называю «стыдло». Хотят — пусть возвращаются (после нашей победы над НАТО). Им всё равно придётся ответить на вопросы общества. Они там не демонстрируют ничего, кроме ненависти к России. Они перестали быть талантливыми, — констатирует комик.

Сейчас Бочаров занимается переводами полнометражных фильмов, американских вечерних шоу, пишет сценарии, бегает марафоны и растит шестилетнего сына. Также комик поддерживает тёплые отношения со старшими детьми от первого брака: его дочь Ксения продаёт собственные курсы по прикладной математике, сын Владимир занимался бизнесом в сфере автобусных перевозок. У семьи есть коттеджи в мытищинском посёлке Вешки и в Сочи.

Андрей Бочаров (Бочарик) сейчас ведёт блог, где говорит о врагах России. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bocharik

Life.ru неоднократно писал про экс-супругов, которые предали Россию. Михаил Шац* пытается осесть в Израиле, но его образ жизни больше похож на перекати-поле. Сейчас он борется за выживание, по его же словам, каждый день.

— Ну и зачем мы уехали? Вот мы уехали, а они остались... И вот это всё закончится, и мы будем ни с чем, а они со всем, — прозревает отчаявшийся беглый артист, как-то выложивший фото, сделанное, вероятнее всего, из окна российского консульства. После иронии подписчиков Шац* быстро удалил пост. В настоящее время он проедает капитал, оставшийся после продажи его петербургской квартиры.

Татьяна Лазарева** договорилась до статуса экстремиста, заочно получила 6,5 года за оправдание терроризма и прямо выражала сочувствие нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сейчас она в Испании, распродаёт личные вещи и зазывает на винные туры. Увы — желающих почти нет.

— Моё финансовое состояние плохое, — плачется она в интервью. Также недавно она признавалась, что находится в «дофаминовой яме» из-за отключения света, гусениц на огороде и молчания детей и внуков.

Финансовый крах, забвение, арест: где сейчас беглые Михаил Шац* и Татьяна Лазарева**. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mikhailshats, lazarevatut

Московскую квартиру Лазарева*, судя по всему, продать не успела. Подписчики замечают, насколько хуже она стала выглядеть — осунулась, лицо дёргается, руки трясутся, речь прерывистая. Многие подозревают экс-комедиантку в пристрастии к зелёному змию.

Про сбежавших бывших супругов высказался их коллега Андрей Бочаров:

— Татьяна в целом хороший человек. Раньше она шутила, что музыкантам и проституткам всё равно какая власть. Её нынешняя позиция, по моему мнению, сложилась во времена «дружбы» с Алексеем Навальным***. Повлиял также брак с Шацем*, который увидел свою востребованность по окончании телекарьеры в протестном движении, — объяснил ведущий.

Михаил Шац* родился в Ленинграде в семье офицера ВВС и врача-педиатра. Окончил мединститут, став звездой вузовской команды КВН. Татьяна Лазарева**, как и Бочаров, из Новосибирска, её родители были педагогами. Высшего образования так и не получила, играла за команду КВН НГУ.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов ** Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга *** Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму

Авторы Пётр Егоров