«Дофаминовая яма»: Сбежавшая в Испанию Лазарева* разрыдалась из-за отключения света

Уехавшая из России телеведущая Татьяна Лазарева* призналась подписчикам, что проснулась в слезах из-за отключения электричества. Своими переживаниями она поделилась в Telegram-канале.

«Я что-то опять сегодня проснулась с утра грустная, поплакала даже, но потом села и разобрала по косточкам все причины моей грусти, а когда я поняла, из-за чего я конкретно грущу, то мне сразу стало легче. Да и то — подумаешь, электричество отключили, не предупредив, из-за того, что полгода назад не смогли автоматически снять деньги со счета, потому что их там не было», — написала бывшая телеведущая.

Список расстройств на этом не закончился. В числе факторов, испортивших настроение, телеведущая назвала молчание детей и внуков, которые ей не звонят и не пишут. Добавили грусти и дачные неудачи: у неё не растут огурцы, а розы подверглись нашествию гусениц. Собственное состояние Лазарева*,охарактеризовала коротким термином — дофаминовая яма.

Ранее Татьяна Лазарева* рассказала о своём бедственном финансовом положении. По её признанию, на текущий момент одним из источников дохода стали винные туры. Проводятся они нечасто — всего один или два раза в год, и участвуют в таких поездках буквально несколько человек.

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