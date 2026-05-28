Сбежавшая из России Татьяна Лазарева* пожаловалась на нехватку денег
Сбежавшая из России телеведущая Татьяна Лазарева* рассказала о сложном финансовом положении. Бедственным положением она поделилась в подкасте «Шрамы и блёстки».
По словам Лазаревой*, сейчас одним из источников её дохода стали винные туры. Она проводит их один или два раза в год, а участвуют в таких поездках всего несколько человек.
Когда ведущая подкаста уточнила, действительно ли эти туры можно считать заработком, Лазарева* ответила, что при её нынешнем финансовом состоянии это уже является источником дохода.
Ранее московский суд заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву* к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Её признали виновной в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Также Лазаревой* запретили администрировать сайты в интернете сроком на четыре года. Это уже не первое рассмотрение дела. Ранее Пресненский суд также назначал ей семь лет колонии, однако Мосгорсуд отменил это решение и направил материалы на новое рассмотрение.
* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.