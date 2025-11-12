Татьяна Лазарева* расстроилась из-за звания «алкоголички» в России

Телеведущая Татьяна Лазарева* была расстроена, узнав, что в России есть огромный пласт людей, считающих её алкоголичкой. Она сказала в интервью израильскому изданию «Сегодня», что даже уголовные преследования и статус иноагента беспокоят её меньше, чем устоявшийся образ пьяницы.

«Меня вот другое задевает — почему и когда на меня навесили ярлык «алкоголичка». Вот это действительно обидно. Это прям нечестно», — жаловалась телеведущая.

Особенное возмущение у неё возникло, когда, зайдя в комментарии под одним из видео, она заметила, как множество людей называют её «спившейся». Лазарева* утверждает, что выпивохи выглядят совершенно не так, как она.

Карьеру Лазаревой* в шоу-бизнесе, видимо, можно считать оконченной, однако порой она продолжает давать разные интервью. Недавно в одном из таких артистка заявила, что очень сочувствует Владимиру Зеленскому, который когда-то вместе с ней вёл весёлые передачи.

