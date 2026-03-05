Московский суд заочно приговорил Татьяну Лазареву* к семи годам колонии

Татьяна Лазарева* получила второй заочный приговор — на этот раз от мирового суда в Москве. Телеведущей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, передаёт корреспондент ТАСС из судебного участка № 418.

«Признать Лазареву виновной по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) и назначить заочное наказание в виде лишения свободы на семь лет в колонии общего режима, с запретом администрировать сайты в сети Интернет на четыре года», — сказала судья.

Примечательно, что это уже не первая попытка вынести приговор по данному делу. Изначально Пресненский суд также назначил Лазаревой семь лет колонии, однако Мосгорсуд это решение отменил и инициировал новое рассмотрение, которое теперь завершилось заочным обвинительным приговором.

