В России ликвидировали юмористическое шоу Михаила Шаца* и Татьяны Лазаревой**
Mash: ФНС РФ окончательно закрыла ООО «Студия О.С.П.» Шаца* и Лазаревой**
Михаил Шац* и Татьяна Лазарева**. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mikhailshats, lazarevatut
ФНС России завершила процедуру ликвидации юридического лица, связанного с некогда популярным юмористическим проектом комиков Михаила Шаца* и Татьяны Лазаревой**. ООО «Студия О.С.П.», созданная для производства таких программ как «33 квадратных метра», «О.С.П.-студия» и «Хорошие шутки», официально прекратила своё существование, сообщает Mash.
Компания фактически не вела деятельность более 15 лет. Последние действия по возрождению проекта предпринимались в начале 2010-х годов, когда создатели шоу Михаил Шац*, Татьяна Лазарева** и Сергей Белоголовцев безуспешно пытались вернуться в эфир.
Ликвидация стала формальным завершением процесса, начатого после налоговой проверки. По данным телеграм-канала, на момент закрытия организация числилась по адресу квартиры бывшего директора Натальи Белоголовцевой.
В начале месяца Татьяна Лазарева** поделилась с подписчиками личной проблемой — у её испанских водительских прав скоро истекает срок действия. Артистка назвала это «ужасными известями». К слову, недавно российские общественники призвали включить дочь Шаца* и Лазаревой** в список иноагентов и проверить на предмет финансирования ВС Украины.
*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.
** Включена в перечень иностранных агентов Минюстра России, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.