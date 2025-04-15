Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 12:20

В России ликвидировали юмористическое шоу Михаила Шаца* и Татьяны Лазаревой**

Mash: ФНС РФ окончательно закрыла ООО «Студия О.С.П.» Шаца* и Лазаревой**

Михаил Шац* и Татьяна Лазарева**. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mikhailshats, lazarevatut

Михаил Шац* и Татьяна Лазарева**. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mikhailshats, lazarevatut

ФНС России завершила процедуру ликвидации юридического лица, связанного с некогда популярным юмористическим проектом комиков Михаила Шаца* и Татьяны Лазаревой**. ООО «Студия О.С.П.», созданная для производства таких программ как «33 квадратных метра», «О.С.П.-студия» и «Хорошие шутки», официально прекратила своё существование, сообщает Mash.

Компания фактически не вела деятельность более 15 лет. Последние действия по возрождению проекта предпринимались в начале 2010-х годов, когда создатели шоу Михаил Шац*, Татьяна Лазарева** и Сергей Белоголовцев безуспешно пытались вернуться в эфир.

Ликвидация стала формальным завершением процесса, начатого после налоговой проверки. По данным телеграм-канала, на момент закрытия организация числилась по адресу квартиры бывшего директора Натальи Белоголовцевой.

Актёр Сергей Белоголовцев прикован к коляске после инсульта
Актёр Сергей Белоголовцев прикован к коляске после инсульта

В начале месяца Татьяна Лазарева** поделилась с подписчиками личной проблемой — у её испанских водительских прав скоро истекает срок действия. Артистка назвала это «ужасными известями». К слову, недавно российские общественники призвали включить дочь Шаца* и Лазаревой** в список иноагентов и проверить на предмет финансирования ВС Украины.

*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

** Включена в перечень иностранных агентов Минюстра России, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Татьяна Лазарева
  • ФНС РФ
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar