В России ликвидировали юмористическое шоу Михаила Шаца* и Татьяны Лазаревой**

ФНС России завершила процедуру ликвидации юридического лица, связанного с некогда популярным юмористическим проектом комиков Михаила Шаца* и Татьяны Лазаревой**. ООО «Студия О.С.П.», созданная для производства таких программ как «33 квадратных метра», «О.С.П.-студия» и «Хорошие шутки», официально прекратила своё существование, сообщает Mash.

Компания фактически не вела деятельность более 15 лет. Последние действия по возрождению проекта предпринимались в начале 2010-х годов, когда создатели шоу Михаил Шац*, Татьяна Лазарева** и Сергей Белоголовцев безуспешно пытались вернуться в эфир.

Ликвидация стала формальным завершением процесса, начатого после налоговой проверки. По данным телеграм-канала, на момент закрытия организация числилась по адресу квартиры бывшего директора Натальи Белоголовцевой.