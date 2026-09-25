Полоса безопасности расширяется: Белоусов оценил успехи группировки «Север»

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов совершил рабочую поездку в зону ответственности группировки войск «Север». На командном пункте главе оборонного ведомства представили подробный доклад о ходе формирования полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север». Видео © Минобороны

Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров сообщил, что подразделения группировки «Курск» продолжают наступательные действия в направлении Сум. По его словам, за летний период российские военнослужащие освободили более 250 квадратных километров территории и 10 населённых пунктов, а в настоящее время ведут бои за освобождение еще четырёх посёлков.

Особое внимание в ходе визита уделили технологическому оснащению войск. Для снижения рисков личного состава в группировке развернули систему снабжения передовых подразделений с помощью беспилотной авиации, а основные приграничные автодороги взяты под защиту от ударов вражеских БПЛА.

Министру продемонстрировали отечественные беспилотные комплексы, доработанные бойцами с учетом реального боевого опыта, включая модели, способные преодолевать плотные зоны радиоэлектронного подавления противника. Кроме того, Белоусову показали современные наземные роботизированные платформы, которые применяются для уничтожения вражеской бронетехники, дистанционного минирования опорных пунктов и подвоза грузов на передний край.

В завершение инспекции Андрей Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач.

Ранее Минобороны доложило, что в ночь на 24 сентября Армия России атаковала предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Одесской области. Удары наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также БПЛА.