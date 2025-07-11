Белоусов посетил расположение группировки «Днепр» в зоне СВО
МО РФ: Министр обороны Белоусов проинспектировал группировку Днепр в зоне СВО
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов посетил зону проведения специальной военной операции (СВО), где провёл инспекцию соединений и частей группировки войск «Днепр». Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Белоусов посетил зону спецоперации с инспекцией. Видео © Telegram / Минобороны РФ
На командном пункте группировки глава военного министерстве заслушал доклады командующего генерал-полковника Михаила Теплинского, а также командиров и представителей штаба о текущем выполнении поставленных боевых задач.
«Министр обороны провёл совещание по вопросам технического оснащения подразделений группировки современным вооружением и военной техникой», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что особое внимание было уделено апробации новых образцов стрелкового вооружения, включая автоматы АК-12К и ручные пулемёты РПЛ-20 калибра 5,45 мм, разработанных концерном «Калашников» с учётом пожеланий военнослужащих, принимающих участие в СВО. Бойцы доложили, что новые модели показали высокую эффективность в ходе штурмовых действий — благодаря улучшенной эргономике, повышенной точности, кучности стрельбы и надёжности.
Ранее Белоусов призвал модернизировать систему управления военным образованием. Он заявил о необходимости серьёзной модернизации материальной базы, подчеркнув, что с момента последнего обновления прошло более 20 лет.
Обложка © Telegram / Минобороны РФ