Белоусову показали разработанные бойцами группировки «Днепр» дроны и роботов

Военнослужащие российской группировки войск «Днепр» разработали собственные беспилотники и наземные роботизированные комплексы. Новую технику представили министру обороны Андрею Белоусову, сообщили в российском военном ведомстве.

Главная особенность разработок заключается в том, что их создавали непосредственно специалисты воинских подразделений. При этом оборудование адаптировали под задачи, которые военнослужащие выполняют в зоне специальной военной операции.

«Главе российского военного ведомства представили разработанные специалистами группировки беспилотники и наземные робототехнические комплексы, оснащаемые боевыми модулями с учетом характера выполняемых задач», — говорится в сообщении Минобороны.

Помимо летательных аппаратов, министру продемонстрировали наземные платформы, которые могут оснащаться различными боевыми модулями. Конкретные технические характеристики представленных образцов ведомство не раскрыло.

В сентябре Андрей Белоусов ознакомился с похожими разработками во время инспекции группировки войск «Север». Как сообщал Life.ru, министру продемонстрировали беспилотники, модернизированные военнослужащими с учётом боевого опыта, в том числе аппараты для работы в условиях активного радиоэлектронного подавления. Также ему показали наземные роботизированные платформы для перевозки грузов, дистанционного минирования и выполнения боевых задач.