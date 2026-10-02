Под землёй прямо в тыл противника: Российские штурмовики отработали скрытый удар через проходы

Штурмовые группы на учениях «Центр-2026» скрытно прошли под землёй и вышли в тыл опорного пункта условного противника. Такой эпизод основного этапа манёвров на Чебаркульском полигоне описало Минобороны России.

Военнослужащие отработали преодоление так называемой серой зоны по подземным путям. Для этого использовались водоносная магистраль и заранее подготовленный проход. Маршрут позволил подразделениям незаметно приблизиться к позиции с тыльного направления.

Во время продвижения штурмовиков поддерживали ударные беспилотники. Одновременно к эпизоду подключили наземные робототехнические комплексы, оснащённые боевыми модулями. Они обеспечивали огневое прикрытие подразделений при выполнении задачи.

Похожие приёмы проводились ВС РФ в рамках операции «Поток» в марте 2025 года. Тогда бойцы преодолели около 16 километров внутри трубы и неожиданно для ВСУ вышли в тыл противника в районе Суджи в Курской области. Этот манёвр стал одним из ключевых факторов, повлиявших на дальнейшее развитие событий на данном направлении. 13 марта 2025 года российские силы установили контроль над рядом населённых пунктов Курской области, включая Суджу, а также Подол и Меловой.

Ранее Life.ru сообщал, что на полигоне «Чебаркульский» в Челябинской области стартовали три совместных учения сил ОДКБ. В манёврах участвуют военнослужащие России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Центральным эпизодом стало командно-штабное учение «Взаимодействие-2026», в рамках которого силы организации отрабатывают действия при приграничном вооружённом конфликте.