Армия России с начала года поразила не менее десяти ТЭС и ГЭС на Украине

Российские войска с начала 2026 года нанесли удары как минимум по десяти украинским теплоэлектростанциям, теплоэлектроцентралям и гидроэлектростанциям. Такие подсчёты провёл ТАСС на основе сообщений Минобороны РФ. По утверждению ведомства, поражённые объекты использовались в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ) и военно-промышленного комплекса Незалежной.

Наиболее масштабная серия ударов пришлась на 14 октября. В этот день российские военные поразили сразу несколько крупных энергетических объектов в Киеве и двух областях. Среди названных целей оказались столичные ТЭЦ-4 «Дарницкая», ТЭЦ-5 «Киевская» и ТЭЦ-6, а также Трипольская тепловая электростанция.

В Харьковской области, согласно данным Минобороны, под удары попали ТЭЦ-5 и Змиевская ТЭС. Первая обеспечивала электроэнергией предприятия ВПК, а вторая снабжала объекты ВСУ на юго-востоке региона. Кроме того, в Киевской области была поражена электроподстанция «Киевская».

Некоторые из этих объектов уже становились целями российских военных. Так, 30 сентября удары наносились по Киевской гидроэлектростанции и Трипольской ТЭС. По информации российского оборонного ведомства, обе станции использовались для обеспечения украинского военно-промышленного комплекса.

Одной из первых целей в подсчётах агентства стала теплоэлектроцентраль в Одессе, обеспечивавшая работу портовой инфраструктуры. Её поражение зафиксировали 9 августа, а 1 сентября российские войска вновь нанесли удар по Одесской ТЭЦ. Таким образом, в опубликованной хронологии фигурируют и повторные атаки на ранее поражённые объекты.

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