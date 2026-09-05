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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 5 сентября, 05:34

Армия России поразила центр радио- и радиотехнической разведки в Броварах

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Минобороны России заявило об ударе по центру радио- и радиотехнической разведки в городе Бровары Киевской области. Объект был поражён в ходе операции российских войск высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА.

«Кроме того, в населенном пункте Бровары поражен центр радио- и радиотехнической разведки», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Бровары расположены к востоку от Киева и являются одним из крупных населённых пунктов Киевской области.

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Ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко* заявил, что российский беспилотник ударил по самолёту в районе киевского аэропорта Жуляны в Киеве.

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* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Андрей Бражников
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