Армия России поразила центр радио- и радиотехнической разведки в Броварах
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Минобороны России заявило об ударе по центру радио- и радиотехнической разведки в городе Бровары Киевской области. Объект был поражён в ходе операции российских войск высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА.
«Кроме того, в населенном пункте Бровары поражен центр радио- и радиотехнической разведки», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Бровары расположены к востоку от Киева и являются одним из крупных населённых пунктов Киевской области.
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* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов