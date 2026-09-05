Армия России поразила центр радио- и радиотехнической разведки в Броварах

Минобороны России заявило об ударе по центру радио- и радиотехнической разведки в городе Бровары Киевской области. Объект был поражён в ходе операции российских войск высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА.

«Кроме того, в населенном пункте Бровары поражен центр радио- и радиотехнической разведки», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Бровары расположены к востоку от Киева и являются одним из крупных населённых пунктов Киевской области.

Ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко* заявил, что российский беспилотник ударил по самолёту в районе киевского аэропорта Жуляны в Киеве.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.