«Герани‎» атаковали аэропорт Жуляны в Киеве: нардеп заявил о попадании в самолёт

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко* заявил, что российский беспилотник ударил по самолёту в районе киевского аэропорта Жуляны в Киеве. Дополнительных сведений он не привёл.

На аэродроме базируются Ан-24 и Ан-26. Последний используется в том числе как военно-транспортный — для перевозки личного состава ВСУ, техники и других грузов.

По утверждению парламентария, атака произошла за несколько дней до возможного визита в Киев спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Гончаренко* пишет, что американская сторона ранее рассматривала вариант прилёта в Киев самолётом через аэропорт Борисполь, однако после случившегося, по его мнению, представители США могут выбрать наземный маршрут.

В Соломенском районе Киева произошло возгорание на территории, застроенной нежилыми зданиями, сообщил в свою очередь мэр Виталий Кличко. Он, однако опустил данные о точных целях «Гераней».

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