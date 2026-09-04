«Герани» атаковали аэропорт Жуляны в Киеве: нардеп заявил о попадании в самолёт
Нардеп Рады Гончаренко* заявил о попадании дрона в самолёт в аэропорту Жуляны
Обложка © Телеграм / Политика Страны
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко* заявил, что российский беспилотник ударил по самолёту в районе киевского аэропорта Жуляны в Киеве. Дополнительных сведений он не привёл.
На аэродроме базируются Ан-24 и Ан-26. Последний используется в том числе как военно-транспортный — для перевозки личного состава ВСУ, техники и других грузов.
По утверждению парламентария, атака произошла за несколько дней до возможного визита в Киев спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Гончаренко* пишет, что американская сторона ранее рассматривала вариант прилёта в Киев самолётом через аэропорт Борисполь, однако после случившегося, по его мнению, представители США могут выбрать наземный маршрут.
В Соломенском районе Киева произошло возгорание на территории, застроенной нежилыми зданиями, сообщил в свою очередь мэр Виталий Кличко. Он, однако опустил данные о точных целях «Гераней».
В ночь на 4 сентября в Киевской области объявлялась воздушная тревога. Российские войска нанесли комбинированный удар по Киевской и Одесской областям, поразив портовую и складскую инфраструктуру Украины. Атака началась около 5 утра, использовались авиабомбы, дроны «Герань» и ракеты «Бандероль». Среди целей — логистический центр с товарами для ВСУ.
Больше новостей о действиях российских войск и ситуации в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов