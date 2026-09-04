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Опубликовано 4 сентября, 07:53

Чёрный дым над Броварами: Утро под Киевом началось с крупного пожара

В Броварах под Киевом горят склады и предприятие после атаки

Обложка © ДСНС Київщини

Обложка © ДСНС Київщини

В городе Бровары Киевской области произошёл крупный пожар на одном из промышленных предприятий и на территории складских помещений. Над районом поднялся густой столб чёрного дыма.

О повреждении складов ранее сообщил мэр города Игорь Сапожко. По его словам, возгорание произошло на одном из промышленных предприятий. Глава города призвал жителей закрыть окна из-за распространения дыма.

Минобороны: ВС РФ поразили подстанцию «Новоодесская» в Одесской области
Минобороны: ВС РФ поразили подстанцию «Новоодесская» в Одесской области

Ночью в Киевской области объявлялась воздушная тревога. Российские войска нанесли комбинированный удар по Киевской и Одесской областям, поразив портовую и складскую инфраструктуру Украины. Атака началась около 5 утра, использовались авиабомбы, дроны «Герань» и ракеты «Бандероль». Среди целей — логистический центр с товарами для ВСУ.

Больше новостей о действиях российских войск и ситуации в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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