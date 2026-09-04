Чёрный дым над Броварами: Утро под Киевом началось с крупного пожара

В городе Бровары Киевской области произошёл крупный пожар на одном из промышленных предприятий и на территории складских помещений. Над районом поднялся густой столб чёрного дыма.

О повреждении складов ранее сообщил мэр города Игорь Сапожко. По его словам, возгорание произошло на одном из промышленных предприятий. Глава города призвал жителей закрыть окна из-за распространения дыма.