Чёрный дым над Броварами: Утро под Киевом началось с крупного пожара
В Броварах под Киевом горят склады и предприятие после атаки
Обложка © ДСНС Київщини
В городе Бровары Киевской области произошёл крупный пожар на одном из промышленных предприятий и на территории складских помещений. Над районом поднялся густой столб чёрного дыма.
О повреждении складов ранее сообщил мэр города Игорь Сапожко. По его словам, возгорание произошло на одном из промышленных предприятий. Глава города призвал жителей закрыть окна из-за распространения дыма.
Ночью в Киевской области объявлялась воздушная тревога. Российские войска нанесли комбинированный удар по Киевской и Одесской областям, поразив портовую и складскую инфраструктуру Украины. Атака началась около 5 утра, использовались авиабомбы, дроны «Герань» и ракеты «Бандероль». Среди целей — логистический центр с товарами для ВСУ.
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