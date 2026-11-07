В ночь на 7 ноября силы ПВО перехватили 411 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Воздушные цели уничтожали над десятью областями страны, Крымом, а также акваториями Азовского и Чёрного морей. Таким образом, география атаки охватила как приграничные территории, так и регионы Центральной России, Поволжья и юга страны.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 411 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

По данным Минобороны, беспилотники сбивали над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской, Самарской и Тульской областями. Кроме того, средства противовоздушной обороны работали над Крымом и двумя морскими акваториями.

При этом в ночь на 7 ноября поступило сообщение об отдельном происшествии в Белгороде. По информации регионального оперативного штаба, беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом. Первоначально сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства и последствия этого инцидента уточняются.

Нынешняя атака стала продолжением серии крупных налётов, которые российские средства ПВО отражают с начала ноября. Как сообщал Life.ru, в ночь на 4 ноября дежурные расчёты уничтожили 709 украинских беспилотников. Тогда воздушные цели перехватывали над 15 российскими территориями и акваториями Азовского и Чёрного морей. Ещё более масштабная атака, согласно данным Минобороны, произошла 3 ноября: за ночь военные отчитались об уничтожении 856 дронов. На следующий день интенсивность вновь оставалась высокой — 5 ноября было сбито 496 аппаратов.

Последствия предыдущих налётов затронули и гражданскую инфраструктуру. В ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанскую область. В результате на нескольких промышленных объектах Рязани возникли пожары, один человек пострадал, а повреждение линии электропередачи привело к перебоям с электричеством. В других регионах на время действия угрозы вводились ограничения на работу аэропортов.

К 6 ноября интенсивность атак, согласно утренней сводке, заметно снизилась. Как писал Life.ru, за ночь были уничтожены 142 украинских беспилотника. В течение последующих 12 часов, с 08:00 до 20:00, военное ведомство сообщило о перехвате ещё 21 аппарата над Белгородской и Орловской областями, Краснодарским краем и Московским регионом. Однако уже следующей ночью количество заявленных перехватов вновь превысило четыре сотни.