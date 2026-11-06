ПВО России сбила за неделю 5315 дронов ВСУ в зоне СВО
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Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 5315 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В недельную сводку ведомства также вошли десять крылатых ракет большой дальности. По данным министерства, были перехвачены четыре ракеты «Фламинго» и шесть «Нептунов».
Кроме того, российские военные отчитались об уничтожении одной управляемой авиационной бомбы и двух реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.
Минобороны привело и общую статистику с начала специальной военной операции. По подсчётам ведомства, за это время уничтожены 281 043 беспилотника, 674 самолёта, 284 вертолёта и 672 зенитных ракетных комплекса.
В сводке также указаны 31 548 танков и других боевых бронированных машин, 1795 боевых машин РСЗО, 36 871 артиллерийское орудие и миномёт, а также 76 478 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 972 украинских беспилотников за сутки. Согласно сводке Минобороны от 4 ноября, 709 аппаратов были перехвачены в ночное время. Воздушные атаки тогда отражали над 15 российскими регионами и акваториями Чёрного и Азовского морей.
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