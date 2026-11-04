Концерн «Калашников» разработал концепцию многоуровневой защиты объектов от беспилотников. Она объединяет зенитный ракетный комплекс, дроны-перехватчики, автоматизированные пулемётные установки и мобильные огневые группы. Средства противодействия рассчитаны на работу на дистанциях от 100 метров до 11 километров. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Координировать их действия должна единая система управления «Узор-К». Она собирает данные радиолокационных станций и подключённых комплексов, а для обработки сведений о воздушной обстановке использует технологии искусственного интеллекта. Информация также передаётся мобильным огневым группам.

Во время практических испытаний 2 ноября наиболее успешно показала себя автоматизированная пулемётная установка «Калитка-КА». Она смогла поразить две воздушные мишени. При этом применению других средств противодействия помешали неблагоприятные погодные условия.

«Калитка-КА» оснащена пулемётом ПКТ калибра 7,62 миллиметра и оптико-электронным блоком, предназначенным для обнаружения и сопровождения воздушных целей. Управление установкой осуществляется дистанционно.

Разработчики предусмотрели два варианта размещения комплекса — стационарный и мобильный. Последний может устанавливаться на пикапах или болотоходах, что позволяет использовать его для защиты различных объектов.