Российский концерн «Калашников» впервые продемонстрировал публике новый автоматизированный комплекс «Калитка-КА». Система предназначена для защиты стратегических объектов от беспилотников, летящих на малых и предельно малых высотах. Об этом сообщили пресс-службе концерна.

«Калашников» впервые представил комплекс «Калитка-КА» против дронов. Фото © Telegram / Концерн «Калашников»

«Концерн «Калашников» впервые публично представил новейший автоматизированный комплекс «Калитка-КА», входящий в систему противодействия угрозам массовых налётов беспилотных летательных аппаратов (БЛА), на IV Всероссийском оружейном форуме в Москве», — говорится в сообщении.

Низковысотные цели стали основным предназначением установки. Поражать она может как реактивные БПЛА, так и FPV-дроны. Основой конструкции служит поворотная металлическая станина для пулемёта Калашникова ПКТ калибра 7,62 мм. За обнаружение и сопровождение целей отвечает оптико-электронный блок с двумя дневными камерами и дальномером, а при необходимости к нему добавляется тепловизор.

Дистанционное управление осуществляется через отдельный электронный блок и пульт. При этом разработчики предусмотрели две модификации «Калитки-КА» — стационарную и мобильную, установленную на базе пикапа. Применение системы уже ведётся в зоне СВО. По информации концерна, установки прикрывают артиллерийские позиции, пункты управления, маршруты выдвижения штурмовых подразделений и пути подвоза.

Эффективность при работе по ударным беспилотникам военные оценивают в пределах 70–100% в зависимости от типа цели. На одном из направлений за три месяца расчёты «Калитки-КА», как утверждает «Калашников», уничтожили более 200 БПЛА самолётного и мультироторного типов.

Ранее сообщалось, что российские предприятия завершили создание и наладили выпуск нового стрелкового комплекса гражданского назначения. Разработка создавалась с учётом опыта боевых действий. В состав системы вошли специализированная винтовка и предназначенная для неё линейка боеприпасов повышенной мощности. Главной особенностью комплекса стали высокие показатели кучности стрельбы.