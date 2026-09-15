Прямо «белке в глаз»: Россия создала убойную снайперскую новинку, которая легко превзойдёт хвалёный импорт

Российские предприятия завершили разработку и освоили производство передового стрелкового комплекса гражданского назначения. Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех», член Бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

Новинка представляет собой единую систему, состоящую из специализированной винтовки и адаптированной под неё линейки боеприпасов повышенной мощности. Оружие разработано с учётом опыта реальных боевых действий и обладает выдающимися показателями кучности боя.

«Все полностью наше. Это оружие для спортсменов и для охоты, но не удивлюсь, если им захотят воспользоваться спецслужбы и военнослужащие — комплекс получился крутой, на уровне лучших зарубежных аналогов. Позволяет стрелять, что называется, белке в глаз, в том числе на длинных дистанциях», — подчеркнул Оздоев в беседе с РИА «Новости».

В госкорпорации отметили, что модернизация стрелкового вооружения в стране ведётся непрерывно. Предприятия оборонного сектора используют накопленные наработки не только для поставок в армейские подразделения, но и для регулярного насыщения гражданского сегмента рынка спортивно-охотничьей продукцией высокого класса. Полная локализация производства гарантирует независимость нового комплекса от импортных комплектующих и порохов.

Ранее холдинг «Росэл», входящий в Ростех, разработал комплекс радиоэлектронной борьбы «Жнец», предназначенный для противодействия одиночным беспилотникам и их роям. По данным госкорпорации, система объединяет средства обнаружения и подавления, включая уже установленное оборудование заказчика, автоматически отслеживает цели и отображает воздушную обстановку на карте; прежде всего её планируют применять на предприятиях ТЭК и в других отраслях.