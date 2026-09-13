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Опубликовано 13 сентября, 09:51

В Ростехе рассказали, как российский «Панцирь» справляется с ракетами Storm Shadow

В Ростехе заявили о высокой эффективности «Панциря» против Storm Shadow

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» с высокой результативностью поражает крылатые ракеты SCALP и Storm Shadow. Об этом РИА «Новости» сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

По его словам, различные модификации комплекса были представлены на международном авиасалоне El Alamein International Airshow 2026, который проходил с 8 по 10 сентября в Египте.

«К примеру, на выставке также экспонировалась западная компания MBDA, которая делает крылатые ракеты линейки SCALP/Storm Shadow. Так вот «Панцирь» сбивает эти ракеты с высочайшей результативностью», — сказал Оздоев.

Единую российскую экспозицию на авиасалоне организовал «Рособоронэкспорт». Мероприятие прошло на территории международного аэропорта города Эль-Аламейн.

В выставке участвовала, в частности, компания MBDA, производящая ракеты семейства SCALP/Storm Shadow. Российская сторона представила на мероприятии несколько вариантов комплекса «Панцирь».

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Ранее холдинг «Росэл», входящий в Ростех, разработал комплекс радиоэлектронной борьбы «Жнец», предназначенный для противодействия одиночным беспилотникам и их роям. По данным госкорпорации, система объединяет средства обнаружения и подавления, включая уже установленное оборудование заказчика, автоматически отслеживает цели и отображает воздушную обстановку на карте; прежде всего её планируют применять на предприятиях ТЭК и в других отраслях.

Последние новости о беспилотниках, системах перехвата и других российских разработках — в разделе «Военная техника» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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