БПЛА «СКАТ 350М» от завода «Калашников» представили на МФМ в Екатеринбурге
Обложка © kalashnikovgroup
Беспилотник двойного назначения «СКАТ 350М» представили на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге. Аппарат может выполнять боевые и гражданские задачи.
«Это дрон двойного назначения. Он может быть разведчиком на территории ведения боевых действий, но это не единственное его применение», — рассказали РИА «Новости» представители с выставочного стенда центра «Воин».
В мирных целях БПЛА способен следить за прокладкой электросетей и строительством развязок, обследовать поля и нефтегазовые объекты, искать браконьеров и пропавших в лесу людей. Его также можно применять при тушении пожаров и для аэрофотосъёмки.
Встроенный искусственный интеллект помогает аппарату маневрировать и уклоняться от FPV-дронов. Многофункциональная камера позволяет обнаруживать людей и животных, а также фиксировать изменения ландшафта.
В центре напомнили и о рекорде 2017 года: беспилотник поднялся выше девяти тысяч метров. По данным Ижевского авиационного завода, аппарат облетел Эверест на высоте 9333 метра.
На международном авиасалоне в Египте представители стран Африки заинтересовались новым российским боеприпасом «КУБ-10МЭ». Разработка «Калашникова» может поражать неподвижные и движущиеся цели на расстоянии свыше 100 километров.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.