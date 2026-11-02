Российский концерн «Калашников» завершил заводские испытания безэкипажного катера (БЭК), созданного на базе скоростной штурмовой лодки «БК-10». Теперь разработка готовится к проверке в боевых условиях. Об этом сообщил глава концерна Алан Лушников.

«Беспилотные «БК-10» прошли успешно заводские испытания. Сейчас выходим на боевую апробацию», — рассказал он журналистам в подмосковном парке «Патриот».

О разработке беспилотной версии «БК-10» стало известно в августе 2026 года. Тогда Лушников объяснял, что концерн намерен использовать возможности уже существующей штурмовой лодки для создания морского беспилотника.

Основой проекта стала скоростная лодка «БК-10» проекта 02450. Её пилотируемая версия предназначена для перевозки до десяти десантников, высадки на необорудованное побережье и огневой поддержки подразделений.

По ранее опубликованным характеристикам, штурмовая лодка способна развивать скорость не менее 40 узлов. Она может оснащаться пулемётами, при этом состав вооружения зависит от требований заказчика. Пока в концерне не уточнили, где именно пройдёт боевая апробация беспилотной версии и когда она завершится. О поступлении новых катеров на вооружение также не сообщалось.