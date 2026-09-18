Собирается за пару часов: Новый российский катер начнёт защищать суда от дронов
В России создали безэкипажный катер «Скорлупа» для защиты судов от дронов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
В России разработали малозаметный безэкипажный катер «Скорлупа», предназначенный для противодроновой защиты судов во время морских переходов. О возможностях новой версии платформы рассказал гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев.
Разработку впервые представили в начале сентября на Международном технологическом конгрессе в парке «Патриот». Катер выполняет роль мобильной морской платформы и способен нести от четырёх до шести антидронов.
«В разборном виде десять таких БЭК можно поместить в кузов одной «Газели» и собрать за считанные часы», — рассказал Чадаев РИА «Новости».
Корпус делают из специальной пропитанной фанеры, благодаря чему аппарат остаётся малозаметным и одновременно простым в транспортировке.
Во время похода «Скорлупа» может поддерживать связь с сопровождаемым кораблём, где размещаются дополнительные антидроны и горючее. За счёт пополнения запасов продолжительность работы БЭК фактически ограничивается дальностью самого судна. После завершения маршрута аппарат можно поднять на борт подобно обычной шлюпке.
У «Скорлупы» есть и другие варианты применения. Ранее разработчик сообщал об испытаниях этой платформы в Чёрном море в качестве носителя FPV-дронов на оптоволоконном управлении.
Ранее Life.ru сообщал, что скоростные катера БК-16 применяют в Чёрном море для защиты акватории и важных объектов от атак безэкипажных катеров. В концерне «Калашников» отмечали, что такие суда задействованы в противодействии надводным беспилотникам.
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