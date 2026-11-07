В хуторе Каюковка Тарасовского района Ростовской области обломки сбитого беспилотника повредили остекление жилого дома. Никто из жителей не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам главы области, минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили более 50 беспилотников. Атака затронула шесть районов: Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Шолоховский и Верхнедонской.

Несмотря на отражение ночного налёта, беспилотная опасность в регионе продолжает действовать. Губернатор призвал жителей соблюдать меры предосторожности.

«Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!» — предупредил Слюсарь.