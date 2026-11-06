Ростов-на-Дону, Таганрог и сразу семь районов Ростовской области оказались под ударом украинских беспилотников минувшей ночью. Во время отражения воздушной атаки силы противовоздушной обороны уничтожили более полутора десятков БПЛА. Несмотря на завершение ночного налёта, угроза новых атак в регионе сохраняется. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, беспилотники были уничтожены не только в двух крупнейших городах области, но и в Азовском, Дубовском, Зерноградском, Каменском, Миллеровском, Мясниковском и Неклиновском районах.

Таким образом, воздушная атака затронула девять территорий Ростовской области.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены более полутора десятков БПЛА в городах Ростове-на-Дону и Таганроге, а также в 7 районах области», — сообщил Слюсарь.

На момент публикации сообщения сведений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. При этом губернатор подчеркнул, что информация о возможных последствиях атаки ещё уточняется.

Отдельное обращение глава региона адресовал местным жителям. Несмотря на уничтожение беспилотников, режим беспилотной опасности в Ростовской области продолжает действовать. Слюсарь призвал граждан соблюдать меры предосторожности, избегать открытых пространств и находиться подальше от окон.

«В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!» — предупредил губернатор.