В Курской области 46-летний мужчина получил травмы после атаки БПЛА
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Житель деревни Успешное Рыльского района Курской области пострадал после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, 46-летний мужчина получил акубаротравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, слепые осколочные ранения спины, правой руки и ноги. Раненного госпитализировали в Курскую областную больницу.
Ранее Life.ru рассказывал, что ночная атака дронов на Рязанскую область привела к повреждениям инфраструктуры и перебоям со светом. Пострадал мирный житель. Всего регион подвергся удару более 200 БПЛА.