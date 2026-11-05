Пять человек погибли и ещё 13 пострадали при ударе ВСУ по автобусу в ЛНР
Реанимобиль. Обложка © Life.ru
Пять человек погибли, ещё 13 получили ранения при ударе по пассажирскому автобусу в Луганской Народной Республике. Среди пострадавших оказались двое подростков в возрасте 15 и 17 лет. Такие предварительные данные сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере Max.
По словам главы региона, утром под удар попал автобус, перевозивший пассажиров по маршруту Петровка — Луганск.
«По предварительным данным, в результате чудовищного удара 5 человек погибли, ещё 13 получили ранения», — написал глава республики. Сведения о характере полученных ими травм и состоянии остальных раненых не приводятся.
Все пострадавшие находятся под наблюдением медицинских работников и получают необходимую помощь. Других подробностей произошедшего, в том числе точного места удара и типа применённого вооружения, в сообщении губернатора нет.
Ранее Life.ru сообщал о гибели 19-летнего музыканта Луганской филармонии Дениса Гончарова при ударе по пассажирскому автобусу в ЛНР. Молодой контрабасист находился в автобусе Луганск — Зимогорье, который подвергся атаке 2 ноября. По данным главы региона, тогда погиб один человек и ещё восемь получили ранения.