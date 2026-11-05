Пять человек погибли, ещё 13 получили ранения при ударе по пассажирскому автобусу в Луганской Народной Республике. Среди пострадавших оказались двое подростков в возрасте 15 и 17 лет. Такие предварительные данные сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере Max.

По словам главы региона, утром под удар попал автобус, перевозивший пассажиров по маршруту Петровка — Луганск.

«По предварительным данным, в результате чудовищного удара 5 человек погибли, ещё 13 получили ранения», — написал глава республики. Сведения о характере полученных ими травм и состоянии остальных раненых не приводятся.

Все пострадавшие находятся под наблюдением медицинских работников и получают необходимую помощь. Других подробностей произошедшего, в том числе точного места удара и типа применённого вооружения, в сообщении губернатора нет.