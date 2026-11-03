В Новоайдарском округе Луганской Народной Республики при ударе по легковому автомобилю погибли двое подростков 14 и 16 лет. Ещё один находившийся в машине 18-летний юноша получил ранения. О трагедии сообщил глава региона Леонид Пасечник в своём канале в мессенджере MAX.

По словам руководителя республики, автомобиль, в котором передвигались молодые люди, подвергся целенаправленной атаке со стороны украинских формирований.

«В результате циничной атаки погибли 14-летний и 16-летний подростки, ещё один 18-летний парень ранен», — написал Пасечник.

Глава ЛНР также сообщил о других ударах по населённым пунктам региона. В селе Штормово того же Новоайдарского округа под обстрел попал жилой дом, пострадали два человека. Всего, по данным руководителя республики, за сутки в результате атак погибли шесть мирных жителей, ещё 20 получили ранения. Среди пострадавших оказались также сотрудники энергетической отрасли, по которым, как утверждается, был нанесён удар во время выполнения работ.

Пасечник выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.