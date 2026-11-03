Пленный военнослужащий 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Стогний отказался возвращаться на Украину в рамках обмена. Мужчина опасается, что на родине его могут убить из-за прежнего дезертирства.

По словам Стогния, украинское командование считает военнослужащих, самовольно покинувших части, предателями. Именно поэтому возможное возвращение он воспринимает как угрозу собственной жизни.

«Так что я сразу сказал, что я на обмен не пойду, меня там обнулят», — заявил пленный.

Мужчина рассказал, что оказался в украинской армии после принудительной мобилизации в Запорожье. Его определили в 80-ю десантно-штурмовую бригаду, подразделения которой готовились к наступательным действиям в Курской области.

Однако участвовать в операции Стогний не захотел. Ещё на этапе подготовки он самовольно оставил воинскую часть и перебрался в Донбасс. Позднее бывший украинский военнослужащий женился и поселился в городе Родинское. Как утверждает мужчина, он сознательно остался там, рассчитывая дождаться прихода российских подразделений.

После появления военнослужащих ВС РФ Стогний добровольно сдался в плен. Теперь возвращаться на подконтрольную Киеву территорию он не намерен, опасаясь наказания за побег из армии, пишет ТАСС.